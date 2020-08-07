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Первый канал покажет Суперкубок «Зенит» — «Локомотив»: где можно смотреть матч

11:34
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Первый канал в официальном пресс-релизе сообщил о возможности зрителям увидеть прямую трансляцию Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» на любых носителях.

Воспользоваться трансляцией можно в прямом телевизионном эфире, на сайте Первого канала, в мобильном приложении «Первый», на канале Первого в Youtube, а также в официальной группе Первого канала в «Одноклассниках». За игрой можно будет наблюдать на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android.

Суперкубок России пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» 7 августа и начнется в 19:00 мск.

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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