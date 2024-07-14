Педро: «Очень рад тому, что в моей карьере уже есть три титула»

Полузащитник «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

— Педро, ты в России всего полгода, а уже собрал все три титула. Каково это?

— Я счастлив, что выиграл эти три трофея. И я надеюсь выиграть еще много-много титулов здесь, в этом клубе. Сейчас есть время насладиться моментом, но мы также должны помнить о том, что уже на следующей неделе стартует чемпионат. Но, повторюсь, очень рад тому, что в моей профессиональной карьере уже есть три титула.

— Как находить мотивацию, когда ты выиграл уже все три трофея в России?

— Мотивация будет всегда. Неважно, что я завоевал все титулы. Я всегда хочу выигрывать в каждом турнире, где участвую. Я всегда мотивирован и хочу выиграть еще больше.

— Какие личные цели ты ставишь на сезон?

— Моя цель — провести по-настоящему хороший сезон, помочь команде, забивая голы и делая передачи. Так что моя цель — добиться многого в этом сезоне.

Помимо Суперкубка 18-летний Педро выиграл с «Зенитом» чемпионат России-2023/24 и Кубок страны-2023/24.