Павел Кукуян назначен главным арбитром Суперкубка России

Назначены судьи на матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

Главным арбитром встречи будет Павел Кукуян, ВАР — Владимир Москалев.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Александр Гвардис.

Матч за Суперкубок пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 мск.