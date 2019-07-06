Оздоев вывел "Зенит" в рекордсмены

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев получил красную карточку в матче против "Локомотива" и стал 11-м футболистом, удаленным в играх за Олимп-Суперкубок России. 26-летний хавбек вывел "Зенит" на первое место по числу красных карточек. До него арбитры отправляли в раздевалку Владислава Радимова (со скамейки запасных) и Ивицу Крижанаца. По два удаления имеют в пассиве "Спартак", "Ростов" и "Локомотив", по одному – ЦСКА и "Рубин". (Кирилл Бурдаков)

Команды, чьи игроки удалялись в матчах за Суперкубок России