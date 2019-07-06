Оздоев вывел "Зенит" в рекордсмены

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев получил красную карточку в матче против "Локомотива" и стал 11-м футболистом, удаленным в играх за Олимп-Суперкубок России. 26-летний хавбек вывел "Зенит" на первое место по числу красных карточек. До него арбитры отправляли в раздевалку Владислава Радимова (со скамейки запасных) и Ивицу Крижанаца. По два удаления имеют в пассиве "Спартак", "Ростов" и "Локомотив", по одному – ЦСКА и "Рубин". (Кирилл Бурдаков)
Команды, чьи игроки удалялись в матчах за Суперкубок России
|
Клуб
|
Удаления
|
Удаленные игроки
|
Зенит
|
3
|
Радимов*, Крыжанац, Оздоев
|
Спартак
|
2
|
Моцарт, Родригес
|
Ростов
|
2
|
Гацкан, Канга
|
Локомотив
|
2
|
Торбинский, Кверквелия
|
ЦСКА
|
1
|
А.Березуцкий
|
Рубин
|
1
|
Гекдениз
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