Открытая продажа билетов на Суперкубок России стартует 30 июня в 12.00 мск

Открытая продажа билетов на Суперкубок России стартует 30 июня в 12.00 мск, сообщается в Telegram-канале турнира.

В первом этапе продаж, который проходил с 24 по 29 июня, билеты могли приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определял «Зенит» и «Спартак».

Во втором этапе, который начнется 30 июня, билеты будут поступать в продажу равными частями. Их смогут приобрести все желающие.

Минимальная стоимость билетов на игру — 900 рублей. Дети до 5 лет включительно могут пройти на стадион бесплатно без предоставления места.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.