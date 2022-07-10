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Геннадий Орлов: «В «Спартаке» не учат, как нужно играть в обороне?!»

Орлов удивлен плохой игрой «Спартака» в обороне в матче с «Зенитом» за Суперкубок
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов после крупной победы «Зенита» над «Спартаком» в матче за суперкубок назвал главную проблему красно-белых.

— «Спартак» начал этот матч хорошо, применил прессинг по всему полю. Но где-то к 20-й минуте стал задыхаться... На все 90 минут москвичей просто не хватило. Это проблема. Надо уметь раскладывать силы по дистанции.

«Зенит» превзошел соперника в мастерстве. Питерцы в целом сыграли в своей манере, держали мяч. Хотя в дебюте, как я уже заметил, красно-белые смотрелись прилично. Наверное, прежде всего за счет эмоций. Создали моменты. Совсем неплох был Соболев, выигрывал борьбу, выкладывался. Промес старался.

Но главный бич «Спартака» никуда не делся. Оборона... Из года в год одно и то же. Потому и 10-е место в чемпионате. Понятно, что уехал Жиго, но принципы игры в защите должны быть другими! Нельзя давать сопернику так вольготно действовать в своей штрафной и на подступах к ней. Это же очевидно! Прописные истины... Почему никто никого не накрывает? Такое впечатление, что в «Спартаке» эта наука забыта и не преподается.

Когда «Зенит» забивал, игроков «Спартака» в своей штрафной было больше — пять против трех. Ребят, а что вы делаете? Такое впечатление, что москвичи просто не знали, как им быть, куда бежать? Неужели вас не научили, что каждый играет с каждым?! Играй до конца, не дай пробить, прострелить!

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0) состоялся вчера, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
1
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