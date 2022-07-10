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Судейство

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Орлов: «Одоевский врезался в Зиньковского. Это пенальти»

Орлов считает, что судья должен был ставить пенальти в ворота «Зенита» после падения Зиньковского
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок против «Спартака».

— Наиграл ли «Спартак» на гол? Считаю, что нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила, врезался в спартаковца. Молодому голкиперу пока еще не хватает уверенности, нет психологической стабильности. Парень еще только начинает. Пока не понятно, кто будет первым номером. Одоевскому надо несколько раз спасти «Зенит», чтобы поверить в себя. Кержаков, кстати, недавно на предсезонном турнире взял пенальти. Это важный психологический аспект.

А центр поля? Москвичи там провалились. Зобнин, Умяров... Ничего же не показали. Сейчас, правда, появился Зиньковский. Может быть, он как-то свяжет линии. Он вчера выделялся — это надо признать.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России со счетом 4:0.

На 59-й минуте встречи вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский неосторожно сыграл в своей штрафной и сбил полузащитника красно-белых Антона Зиньковского. Арбитр Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых, а видеоарбитр Сергей Карасев не вмешался в его действия.

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Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
2
1
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