Геннадий Орлов: «После Суперкубка Романцев сказал: «В «Спартаке» так часто меняются тренеры, что...»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с Олегом Романцевым после матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».

— Я смотрел эту игру, сидя рядом с Романцевым. Считаю, Олег Иванович правильно заметил: «Геннадий, ты понимаешь, какая штука... Настолько часто в «Спартаке» меняются тренеры, что футболист просто не успевает понять, чего от него хочет новый наставник. Какое задание? Оно же все время меняется...» Я с ним согласен. Получается, что футболисты красно-белых играют уже сами по себе...

Да и в атаке системы нет. Промес может взорваться, кого-то обыграть, а что дальше? А вы сравните, как действует «Зенит». Как подопечные Семака открываются, освобождают зоны, как они бегут к мячу, какое взаимопонимание! Разница бросилась в глаза почти сразу.

«Спартак» проиграл «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России вчера, 9 июля. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».