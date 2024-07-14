Орлов о победе «Зенита» в Суперкубке: «Какое взаимопонимание Глушенкова и Вендела!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок России.

— Конечно, главное впечатление по матчу — то, как быстро вписался в игру «Зенита» Глушенков. Помните, я говорил, что он обязательно найдет общий язык с бразильцами. И что мы увидели? Какое взаимопонимание с Венделом! Оба гола Максим провел с передач южноамериканца. А как россиянин выводил Вендела на ударную позицию? Правда, в том эпизоде «Краснодар» выручил голкипер. Глушенков и Вендел здорово чувствуют дистанцию и понимают, в какую именно секунду нужно расстаться с мячом. Экс-игрок «Локо» к тому же еще и отлично подает угловые.

Станет ли Глушенков для сине-бело-голубых новым Малкомом? Мне кажется, россиянин играет даже разнообразнее бразильца. Малком, безусловно, много работал и немало забивал. А Глушенков опускается пониже, перемещается по всему фронту нападения. Он «десятка», диспетчер, развивает атаки, завязывает игру. А ведь есть еще и Вендел. И они не мешают друг другу, никто не тянет одеяло на себя. Напротив, дополняют! И это хорошо. Одной «десятки» для команды маловато. Это Неймар может играть сам с собой и порой заигрываться. А в идеале надо, чтобы в твоем распоряжении были Хави и Иньеста (смеется).

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