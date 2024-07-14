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Сегодня, 09:30

Орлов об игре «Краснодара»: «Без Алонсо тяжело. А Смолов понравился»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру «Краснодара» в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита» (2:4).

— Что касается «Краснодара», то, безусловно, сказался уход центрального защитника Алонсо. Без него команде Мусаева пришлось тяжело. Кайо отлично сложен, атлетичен, но это все-таки не тот уровень... Многовато ошибок при выборе позиции, при подстраховке.

Кордоба пока не вернулся. Ему предстоит финал против Аргентины на Кубке Америки. Но сегодня Смолов мне понравился. Молодец! Ну и стоит отметить Кривцова. Почему при Ивиче он не всегда попадал в основу? Очень странно... Сегодня Никита показал, что выходит на лидирующие позиции «Краснодара». Отличный полузащитник. Сыграл ярче Сперцяна.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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