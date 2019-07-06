Олимп-Суперкубок России: "Зенит" сыграет в лазурном, "Локо" - в белом

Стали известны формы "Зенита" и "Локомотива" на матч Олимп-Суперкубка России. Чемпион страны "Зенит" сыграет в лазурном, обадатель Кубка "Локомотив" - в белом.
Сегодня играем в новой лазурной форме 👕🔝https://t.co/Ru9lBQ5uY2#ЗенитЛоко pic.twitter.com/8yYZsn8pov— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 6 июля 2019 г.
Соперник — в белом #ЗенитЛоко pic.twitter.com/IuCUoOjmGC— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 6 июля 2019 г.
"Зенит" - "Локомотив": Олимп-Суперкубок России, 6 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)
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