Олимп-Суперкубок России: "Зенит" сыграет в лазурном, "Локо" - в белом

Стали известны формы "Зенита" и "Локомотива" на матч Олимп-Суперкубка России. Чемпион страны "Зенит" сыграет в лазурном, обадатель Кубка "Локомотив" - в белом.

"Зенит" - "Локомотив": Олимп-Суперкубок России, 6 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)