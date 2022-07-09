Матыцин — о матче за Суперкубок: «Это хороший повод привлечь внимание к спорту»
Матыцин считает, что матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» станет хорошим поводом привлечь внимание к спорту
Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».
«Надеюсь, что будут играть честно и победит сильнейший, — цитирует ТАСС Матыцина. — Сто процентов стадион будет полным, это хороший повод привлечь внимание к спорту, посмотреть, какой у нас уровень готовности в футболе. Мы знаем, что и в том, и в другом клубе произошли определенные перемены».
Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: https://tass.ru/sport/15174287
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