Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

«Надеюсь, что будут играть честно и победит сильнейший, — цитирует ТАСС Матыцина. — Сто процентов стадион будет полным, это хороший повод привлечь внимание к спорту, посмотреть, какой у нас уровень готовности в футболе. Мы знаем, что и в том, и в другом клубе произошли определенные перемены».

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.