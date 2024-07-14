Олусегун: «Надоели победы «Зенита». Нужно стараться еще больше, чтобы заставить их проиграть!»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Победы «Зенита» не надоедают? На самом деле надоело уже. Плоховато. Мы находимся в одной лиге с «Зенитом», однако в основном только они выигрывают. Нам нужно стараться еще больше, чтобы заставить «Зенит» проиграть!» — сказал Олусегун «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России.