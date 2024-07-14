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Сегодня, 10:08

Олусегун: «Надоели победы «Зенита». Нужно стараться еще больше, чтобы заставить их проиграть!»

Зарина Халимхонова
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Победы «Зенита» не надоедают? На самом деле надоело уже. Плоховато. Мы находимся в одной лиге с «Зенитом», однако в основном только они выигрывают. Нам нужно стараться еще больше, чтобы заставить «Зенит» проиграть!» — сказал Олусегун «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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