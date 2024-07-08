Около 10 стран приобрели права на трансляцию Суперкубка России

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о количестве стран, которые приобрели права на трансляцию Суперкубка России.

По ее словам, матч покажут порядка в 10 странах.

«Среди них Бразилия, Сербия, Македония, Словения, Израиль, Белоруссия, Казахстан. На этом примере мы видим, что интерес к российскому футболу за пределами нашей страны есть, он повышается», — приводит слова Суриковой ТАСС.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий победитель чемпионата России и Кубка страны «Зенит» и серебряный призер национального первенства «Краснодар». Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.