Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

8 июля, 15:15

Около 10 стран приобрели права на трансляцию Суперкубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о количестве стран, которые приобрели права на трансляцию Суперкубка России.

По ее словам, матч покажут порядка в 10 странах.

«Среди них Бразилия, Сербия, Македония, Словения, Израиль, Белоруссия, Казахстан. На этом примере мы видим, что интерес к российскому футболу за пределами нашей страны есть, он повышается», — приводит слова Суриковой ТАСС.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий победитель чемпионата России и Кубка страны «Зенит» и серебряный призер национального первенства «Краснодар». Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
4
2
Читайте также
Подруги футболистов сборной Англии прилетают на матчи Евро на джетах
Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зенит — Краснодар: дата проведения и во сколько начнется матч Суперкубка России 2024

Егоров: «Кто должен работать на Суперкубке? Сергей Карасев или Владислав Безбородов»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости