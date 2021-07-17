Николич: «Против «Зенита» так играть нельзя. «Локомотив» привез все три гола»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (0:3).

«Зенит» — это очень качественная команда, которая пользовалась нашими ошибками. Все три гола мы просто себе привезли. Против «Зенита» так играть нельзя. Мы ведем работу, у нас продолжается перестройка. Нас ждет очень непростой сезон, это понятно. Надо собрать все силы, чтобы достойно показать себя.

Я много раз говорил, что моя команда самая лучшая. Каждый тренер, наверное, бы хотел себе Месси в команде. Но его нет, он играет где-то там. У нас очень много игроков из академии. Есть два места для иностранцев. Зе Луиш сейчас не в лучшем состоянии. Нам надо это пережить. Трансферы я комментировать не буду. Когда случится, тогда и обсудим», — сказал Николич.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в шестой раз. Больше трофеев только у ЦСКА (семь).