Николич: «Против «Зенита» так играть нельзя. «Локомотив» привез все три гола»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (0:3).
«Зенит» — это очень качественная команда, которая пользовалась нашими ошибками. Все три гола мы просто себе привезли. Против «Зенита» так играть нельзя. Мы ведем работу, у нас продолжается перестройка. Нас ждет очень непростой сезон, это понятно. Надо собрать все силы, чтобы достойно показать себя.
Я много раз говорил, что моя команда самая лучшая. Каждый тренер, наверное, бы хотел себе Месси в команде. Но его нет, он играет где-то там. У нас очень много игроков из академии. Есть два места для иностранцев. Зе Луиш сейчас не в лучшем состоянии. Нам надо это пережить. Трансферы я комментировать не буду. Когда случится, тогда и обсудим», — сказал Николич.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в шестой раз. Больше трофеев только у ЦСКА (семь).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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