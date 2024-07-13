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Непомнящий: «Зениту» не будет легко в матче за Суперкубок

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер Валерий Непомнящий рассказал, почему «Зениту» не будет легко в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара».

— Я согласен с мнением, что «Зенит» является фаворитом матча. У «Краснодара» не совсем оптимальный состав, много игроков, которые были основными в прошлом сезоне будут отсутствовать в матче.

Но это футбол, тут может быть все, может «Зенит» удаление получит, а может со стандарта пропустит. Поэтому фавориту не будет легко, — сказал Непомнящий Vprognoze.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на «Волгоград Арене» и начнется в 20.30 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
ФК Краснодар
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