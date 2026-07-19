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OLIMPBET-Суперкубок России

Соболев выложил фото празднования гола в ворота «Спартака» с одним эмодзи

Алина Савинова
Александр Соболев.
Фото Telegram-канал

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фото празднования гола в ворота «Спартака» в Суперкубке России.

К снимку 29-летний футболист прикрепил эмодзи «тссс».

В субботу, 18 июля, сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в серии пенальти (1:1, 4:2) и в десятый раз в истории стали обладателями Суперкубка страны. Соболев забил с пенальти на 90+8-й минуте и отпраздновал гол перед трибуной красно-белых. Фанаты «Спартака» начали бросать в футболиста бутылки и другие предметы.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год, после чего присоединился к «Зениту».

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Александр Соболев
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