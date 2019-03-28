Наиль Измайлов: "Суперкубок на "Открытии"? Возможно"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов на мероприятии "Арена Форум 4.0" рассказал, что на "Открытие Арене" будет увеличено число лож и не исключил, что красно-белые подадут заявку на проведение Суперкубка.
– На стадионе планируются какие-то изменения?
– Мы планируем строительство семи дополнительных лож на противоположной трибуне С, поскольку спрос на ложи большой. Он у нас превышает предложения. Поэтому возникла такая рыночная необходимость.
– Планируете ли подать заявку на проведение Суперкубка на "Открытие Арене"?
– Возможно. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)
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