Наиль Измайлов: "Суперкубок на "Открытии"? Возможно"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов на мероприятии "Арена Форум 4.0" рассказал, что на "Открытие Арене" будет увеличено число лож и не исключил, что красно-белые подадут заявку на проведение Суперкубка.

– На стадионе планируются какие-то изменения?

– Мы планируем строительство семи дополнительных лож на противоположной трибуне С, поскольку спрос на ложи большой. Он у нас превышает предложения. Поэтому возникла такая рыночная необходимость.

– Планируете ли подать заявку на проведение Суперкубка на "Открытие Арене"?

– Возможно. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)