Началась продажа билетов на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Стартовала продажа билетов на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак».

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), реализация билетной программы будет проходить в два этапа.

Первый этап пройдет с 24 по 29 июня, билеты смогут приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют «Зенит» и «Спартак».

Для этого клубам выделены равные квоты в 30 процентов от общей вместимости арены (57 007 мест), которые в случае повышенного спроса могут быть увеличены еще на 10 процентов.

Второй этап откроется 30 июня на сайте Кассир.ру. Билеты ежедневно будут поступать в продажу равными частями, смогут приобрести все желающие.

Минимальная стоимость билетов на игру — 900 рублей. Дети до 5 лет включительно могут пройти на стадион бесплатно без предоставления места.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.