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Сегодня, 07:52

На матч за Суперкубок России продано 25 тысяч билетов

Евгений Козинов
Корреспондент
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На матч за OLIMPBET Суперкубок России продано уже 25 тысяч билетов, сообщает «РБ Спорт». Встреча пройдет 13 июля в Волгограде.

В этом году в матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Краснодар», которые в прошедшем сезоне заняли 1-е и 2-е места в турнирной таблице РПЛ соответственно.

Обычно в таком матче играют победитель чемпионата и победитель Кубка страны, но в этом году оба трофея завоевали сине-бело-голубые.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В 2023 году команда Сергея Семака обыграла ЦСКА (0:0, пенальти 5:4).
Суперкубок России. Стало известно время начала матча за Суперкубок России

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/na-match-za-superkubok-rossii-prodano-25-000-biletov/
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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