На «Газпром Арене» закрыли крышу перед матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет под закрытой крышей, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
За два часа до начала встречи на стадионе «Газпром Арена» решили закрыть крышу из-за дождя, который начался в Санкт-Петербурге.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 19.00 (мск).
«Зенит» является действующим чемпионом России, а «Спартак» — обладателем БЕТСИТИ Кубка России по итогам сезона-2021/22.
Новости