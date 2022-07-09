Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 16:59

На «Газпром Арене» закрыли крышу перед матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Газпром Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет под закрытой крышей, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

За два часа до начала встречи на стадионе «Газпром Арена» решили закрыть крышу из-за дождя, который начался в Санкт-Петербурге.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 19.00 (мск).

«Зенит» является действующим чемпионом России, а «Спартак» — обладателем БЕТСИТИ Кубка России по итогам сезона-2021/22.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6
Онс Жабер 6 2
Идет 3-й сет

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Сколько стило откосить от армии звездам хоккея? Подробности дел о поддельных «военниках»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Суперкубка России 9 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Мартинс отправился вместе со «Спартаком» на матч за Суперкубок против «Зенита»
Матыцин — о матче за Суперкубок: «Это хороший повод привлечь внимание к спорту»
Юран не считает «Зенит» фаворитом в матче за Суперкубок России
Жиго на русском языке пожелал «Спартаку» удачи в матче за Суперкубок России против «Зенита»
Ярцев — о матче за Суперкубок: «Зенит» по составу и уровню повыше «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран не считает «Зенит» фаворитом в матче за Суперкубок России

Матыцин — о матче за Суперкубок: «Это хороший повод привлечь внимание к спорту»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости