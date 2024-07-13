Мусаев: «Во втором тайме «Краснодару» не хватило ресурса, чтобы выровнять игру — слишком много позволили в первом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал причину поражения команды от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (2:4).

— Главная проблема — провальный первый тайм. Во втором уже не хватило ресурса, чтобы выровнять игру, потому что слишком много позволили в первом тайме.

— Как вам антураж матча и стадион?

— Фантастическая организация — на высшем уровне. Сделали праздник. Стадион достаточно свежий. Приехало много болельщиков из «Краснодара» и оказали нам фантастическую поддержку. Было много и зенитовских ребят. Настоящий праздник. Отличное открытие сезона!

— С трибуны показалось, что первый тайм играли сковано. Но во втором тайме раскрылись. Почему так?

— Никого изначально не нужно было бодрить. Все понимали, что это наш шанс заработать трофей. В первом тайме я согласен, что мы были скованы и проигрывали много единоборств. «Зенит» атаковал на скорости, а мы плохо реагировали на это. Во втором тайме мы поговорили о том, что не имеем права бросить играть. У нас за воротами сидел полный сектор наших болельщиков. В «Краснодаре» в нашем парке тоже болел весь город. Мы должны были сделать все от нас зависящее, чтобы достойно закончить этот матч. Вторым таймом в принципе мы довольны. Но все проблемы были в первой половине.

«Зенит» в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России и в девятый — в истории клуба.