Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 23:38

Мусаев: «Во втором тайме «Краснодару» не хватило ресурса, чтобы выровнять игру — слишком много позволили в первом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал причину поражения команды от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (2:4).

— Главная проблема — провальный первый тайм. Во втором уже не хватило ресурса, чтобы выровнять игру, потому что слишком много позволили в первом тайме.

— Как вам антураж матча и стадион?

— Фантастическая организация — на высшем уровне. Сделали праздник. Стадион достаточно свежий. Приехало много болельщиков из «Краснодара» и оказали нам фантастическую поддержку. Было много и зенитовских ребят. Настоящий праздник. Отличное открытие сезона!

— С трибуны показалось, что первый тайм играли сковано. Но во втором тайме раскрылись. Почему так?

— Никого изначально не нужно было бодрить. Все понимали, что это наш шанс заработать трофей. В первом тайме я согласен, что мы были скованы и проигрывали много единоборств. «Зенит» атаковал на скорости, а мы плохо реагировали на это. Во втором тайме мы поговорили о том, что не имеем права бросить играть. У нас за воротами сидел полный сектор наших болельщиков. В «Краснодаре» в нашем парке тоже болел весь город. Мы должны были сделать все от нас зависящее, чтобы достойно закончить этот матч. Вторым таймом в принципе мы довольны. Но все проблемы были в первой половине.

«Зенит» в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России и в девятый — в истории клуба.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
2
1
Читайте также
Клаудиньо психанул из-за замены в матче за Суперкубок России
Игрок сборной Англии Александр-Арнолд встречается с дочерью Джуда Лоу
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Динамо» вышло на заокеанский рынок, ЦСКА отпустил перебежчика в «Юту». Главные трансферные новости КХЛ на 13 июля
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»: основные материалы
Мусаев — об игре «Зенита» в Суперкубке: «Что ожидали, то и увидели»
«Зенит» — «Краснодар»: видеообзор OLIMPBET Суперкубка России
Клаудиньо психанул после замены: плюнул и отмахнулся от Семака. Бразилец близок к уходу из «Зенита»?
Мостовой — о победе в OLIMPBET Суперкубке России: «Конечно, трофеи не надоели»
Семак: «Глушенков и Вендел хорошо сыграли в матче против «Краснодара»
Медведев — о возможном уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент РФС Дюков выступил за сохранение формата Суперкубка России

«Зенит» — «Краснодар»: видеообзор OLIMPBET Суперкубка России

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости