Мостовой не верит в возможную переигровку матча за Суперкубок России

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о возможной переигровке матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1, 2:4 пенальти) в связи с нарушением правил игры судьей.

«Ошибка была в том, что ВАР назначили пенальти за игру рукой Джику. Это позволило «Зениту» сравнять и выиграть трофей. Если бы не эта ошибка, «Спартак» бы выиграл. Ситуация с Соболевым останется на его совести. Три года назад он дрался с футболистами «Зенита», а теперь... Это хайп, сейчас многие так делают, не думая, что будет дальше. В переигровку я не верю. Надо было подумать и сказать, что пенальти не было. Человеку случайно попал мяч в руку», — сказал Мостовой «СЭ».

Перед серией пенальти в матче за Суперкубок главный арбитр встречи Евгений Буланов не провел жеребьевку выбора ворот по соображениям безопасности. Это было связано с тем, что со спартаковской трибуны на поле летели предметы.

Давид Петросян