Миранчук – первый российский автор дубля в матче за Суперкубок России

В матче за Олимп-Суперкубок России-2019 дублями отметились сразу два футболиста – форвард "Зенита" Сердар Азмун и полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук. Любопытно, что за предыдущие 16 розыгрышей трофея забить больше одного гола получалось только двух легионеров ЦСКА – бразильца Жо и японца Кейсуке Хонды. (Кирилл Бурдаков)

Все дубли в матчах за Суперкубок России