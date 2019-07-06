22:00 | Футбол — Олимп - Суперкубок России

Миранчук – первый российский автор дубля в матче за Суперкубок России

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В матче за Олимп-Суперкубок России-2019 дублями отметились сразу два футболиста – форвард "Зенита" Сердар Азмун и полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук. Любопытно, что за предыдущие 16 розыгрышей трофея забить больше одного гола получалось только двух легионеров ЦСКА – бразильца Жо и японца Кейсуке Хонды. (Кирилл Бурдаков)

Все дубли в матчах за Суперкубок России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Голы

03.03.2007

Жо

ЦСКА

Спартак – 4:2

64’ (3:2), 79’ (4:2)

13.07.2013

Кейсуке Хонда

ЦСКА

Зенит – 3:1

15’ (1:0), 83’ (3:0)

06.07.2019

Сердар Азмун

Зенит

Локомотив – 2:3

45+2’ (1:1), 52’ (1:2)

06.07.2019

Алексей Миранчук

Локомотив

Зенит – 3:2

79’ (2:2), 82’ (3:2)
Зенит - Локомотив

 

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