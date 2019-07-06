Миранчук – первый российский автор дубля в матче за Суперкубок России

В матче за Олимп-Суперкубок России-2019 дублями отметились сразу два футболиста – форвард "Зенита" Сердар Азмун и полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук. Любопытно, что за предыдущие 16 розыгрышей трофея забить больше одного гола получалось только двух легионеров ЦСКА – бразильца Жо и японца Кейсуке Хонды. (Кирилл Бурдаков)
Все дубли в матчах за Суперкубок России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Голы
|
03.03.2007
|
Жо
|
ЦСКА
|
Спартак – 4:2
|
64’ (3:2), 79’ (4:2)
|
13.07.2013
|
Кейсуке Хонда
|
ЦСКА
|
Зенит – 3:1
|
15’ (1:0), 83’ (3:0)
|
06.07.2019
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
Локомотив – 2:3
|
45+2’ (1:1), 52’ (1:2)
|
06.07.2019
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
Зенит – 3:2
|
79’ (2:2), 82’ (3:2)
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