Михаил Боярский: «Пусть злопыхатели «Зенита» прижмут языки»

Известный болельщик «Зенита», актер, певец Михаил Боярский прокомментировал победу в финале Олимп-Суперубка России над «Локомотивом» (2:1).

— На мой взгляд, «Зенит» играл не на полную силу, не стопроцентная отдача была, — цитирует Боярского «Комсомольская правда». — В конце матча Ригони мог и убежать. Хотя, от добра добра не ищут, а победителей не судят. «Зенит» выиграл все, что только можно в этом сезоне. С этим нужно их поздравить: болельщиков, футболистов и тренеров.

Не знаю, как для «Зенита», для болельщиков очень важна эта победа. Это придает серьезный статус нашей команде. И пусть злопыхатели прижмут языки.

Никаких новых ожиданий, кроме как ожиданий побед «Зенита», пока нет. Есть все основания полагать, что «Зенит» не сбавит обороты и будет продолжать чемпионский марафон.