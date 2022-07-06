Боярский поделился ожиданиями от матча легенд «Зенит» — «Спартак»

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, за кого будет болеть в матче легенд между питерским клубом и «Спартаком» перед игрой за Суперкубок России.

«Я буду выступать перед этим матчем, — цитирует «РБ Спорт» Боярского. — Поскольку это легендарные команды, факт того, что они встретятся на «Петровском», омолодит всех болельщиков. На этом стадионе были самые замечательные матчи. Конечно, я буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди, но я никогда не испытывал отторжения к «Спартаку» и его болельщикам».

Также Боярский поделился ожиданиями от матча легенд «Зенит» — «Спартак».

Хочется, чтобы все получили удовольствие от матча. Раньше «Спартак» состоял из игроков «Зенита», и наоборот. Все перемешалось. В те времена футболисты этих двух команд составляли основу нашей сборной. Нужно смотреть за качеством игры. Надеюсь, что легенды обеих команд не постарели и смогут показать настоящий футбол. Это противостояние — лакмусовая бумажка российского футбола в его нынешнем состоянии", — подчеркнул Боярский.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России прошлого сезона «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.