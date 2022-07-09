Медведев о падении Зиньковского: «Если за это давать пенальти, то надо переводить из футбола в игру в мягкие игрушки»

Медведев считает, что пенальти в ворота «Зенита» после падения Зиньковского не было

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об эпизоде с возможным пенальти в ворота его команды в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

— Довольны тем, как команда готовится к сезону?

— Да, все по плану. Все работали, турнир помог набрать игровой тонус. Были хорошие игры, соперники — «Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА. Не пришлось искать хоть кого-то, с кем сыграть. Все понимают, что это тренировочные игры, поэтому без грубости и жесткости. Мы удовлетворены подготовкой, теперь готовимся к первому матчу в чемпионате.

— Нет опасений, что большинство, несмотря на яркую победу, будут обсуждать пенальти, который не поставили на Зиньковском?

— Если из-за этого давать пенальти, то надо переводить из футбола в игру в мягкие игрушки. Это не пенальти.

На 59-й минуте встречи вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский неосторожно сыграл в своей штрафной и сбил полузащитника красно-белых Антона Зиньковского. Арбитр Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых, а видеоарбитр Сергей Карасев не вмешался в его действия.