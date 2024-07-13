Медведев — о возможном уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от победы команды в OLIMPBET Суперкубке России против «Краснодара» (4:2).
— В чем счастье?
— Счастье в игре и в победах.
— Клаудиньо эмоционально отреагировал на замену. Что это было?
— Это хорошо. У нас же не автоматы играют. Он очень хорошо себя проявил в первом тайме.
— Он останется?
— Что за вопросы вы задаете? Только гнусные старухи разносят слухи по углам.
— Про Соболева тоже слухи?
— Тоже слухи. А их мы не комментируем.
— Семак сказал, что игрок такого плана вам нужен.
— Я отвечу по-другому. Игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту».
— Глушенков устроил перепалку с фанатами.
— Какая же это перепалка? Он пошутил и все. Значит его достали.
Ранее сообщалось, что сегодня, 13 июля, «Фламенго» объявит о переходе игрока и подпишет с ним контракт до 2029 года.
Бразилец в сезоне-2023/24 третий раз подряд вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали чемпионата России. Клаодиньо принял участие в 42 матчах, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.