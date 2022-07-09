Медведев осудил болельщиков «Спартака», которые освистали дебютировавшего за «Зенит» Бакаева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев осудил поведение болельщиков «Спартака» после выхода на поле Зелимхана Бакаева.

Бакаев дебютировал за команду из Санкт-Петербурга в сегодняшнем матче против «Спартака» (4:0). 25-летний россиянин вышел на замену на 69-й минуте.

— Его освистали спартаковские болельщики. Лучше бы так освистывали тех людей, которые отвечают за переговоры. Думаю, парень очень корректно себя вел, хорошо влился в команду, работает. Трансферы? Думаю, может, появится еще один игрок, но кто и на какой позиции, я вам сказать не могу.

Бакаев — воспитанник «Спартака». Московский клуб не стал продлевать контракт с футболистом, игрок покинул клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22 и перешел в «Зенит».