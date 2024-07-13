Медведев назвал позицию, которую «Зениту» необходимо усилить

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал позицию петербургского клуба, которая нуждается в усилении.

— Правда, что Илич из «Торино» скоро прилетит в Санкт-Петербург?

— Вы торопите события. Он очень хороший игрок.

— Но игрок клубу нравится?

— Можно Илича назвать, давайте всех игроков с окончанием фамилии на -ИЧ назовем.

— Какие позиции «Зениту» надо усилить?

— Нам, конечно, не помешал бы игрок стиля Дзюбы в лучшие годы.

— Соболев может быть таким игроком?

— По вашему совету начну завтра изучать. Может ли Соболев таким стать, — сказал Медведев после матча OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы выиграли титул в пятый раз кряду.

В первом туре нового сезона чемпионата России команда Сергея Семака сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля в Самаре.