Матео Кассьерра дебютировал за «Зенит» в матче со «Спартаком»

Нападающий Матео Кассьерра дебютировал за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Спартака».

25-летний колумбиец заменил форварда Ивана Сергеева на 69-й минуте.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в конце июня. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 3 года с опцией продления еще на один год.

Отметим, что вместе с Кассьеррой за «Зенит» дебютировал воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который перешел к сине-бело-голубым этим летом на правах свободного агента.