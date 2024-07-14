Малафеев: «Победа в Суперкубке показывает, что «Зенит» готов к борьбе за очередное чемпионство»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе петербуржцев над «Краснодаром» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

«Игра получилась динамичной и зрелищной, приятно было видеть такое количество голов. Эта победа является показательной, демонстрируя готовность «Зенита» к новому сезону. Начав с завоевания трофея, команда показала свою силу и нацеленность на успех в чемпионате. Победа в Суперкубке показывает, что «Зенит» готов к борьбе за очередное чемпионство», — сказал Гарсия «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.