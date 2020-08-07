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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Суперкубок России

«Локомотив» — рекордсмен Суперкубка. По поражениям

7 августа 2020, 23:07
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«Зенит», оформивший летом золотой дубль, обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России и продлил победную серию в 2020 году. Питерцы в пятый раз в истории выиграли трофей открытия сезона, впервые придя к успеху под руководством российского тренера. До Сергея Семака Суперкубок с «Зенитом» брали голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти (дважды) и португалец Андре Виллаш-Боаш.

Сине-бело-голубые выиграли третье из четырех суперкубковых противостояний с «Локо». В пользу зенитовцев заканчивались матчи в 2008 и 2015 годах, на счету красно-зеленых только прошлогодний успех. При этом питерцы стали первым за шесть лет чемпионов, которому удалось добиться победы в основное время. За эти годы матчи за Суперкубок трижды переходили в добавленное время, еще два раза фиксировалась победа обладателя Кубка.

Все матчи за Суперкубок России

Дата

Стадион

Чемпион

Обладатель Кубка

Счет

Голы

08.03.2003

Локомотив

Локомотив

ЦСКА

1:1 (пен. — 4:3)

Пименов — Ярошик

07.03.2004

Локомотив

ЦСКА

Спартак

3:1 (д.в.)

Семак, Карвалью, Кириченко — Калиниченко

06.03.2005

Локомотив

Локомотив

Терек

1:0

Лоськов

01.03.2006

Лужники

ЦСКА

Спартак*

3:2

Жирков, Одиа, Жо — Титов, Моцарт

03.03.2007

Лужники

ЦСКА

Спартак*

4:2

Жо-2, Вагнер Лав, Игнашевич — Баженов, Торбинский

09.03.2008

Лужники

Зенит

Локомотив

2:1

Аршавин, Погребняк — Родолфу

07.03.2009

Лужники

Рубин

ЦСКА

1:2 (д.в.)

Шаронов — Шемберас, Нецид

07.03.2010

Лужники

Рубин

ЦСКА

1:0

Бухаров

06.03.2011

Кубань

Зенит

ЦСКА

1:0

Ионов

14.07.2012

Металлург

Зенит

Рубин

0:2

Боккетти, Дядюн

13.07.2013

Олимп-2

ЦСКА

Зенит*

3:0

Хонда-2, Игнашевич

26.07.2014

Кубань

ЦСКА

Ростов

3:1

Вернблум, Тошич, С.Думбья — Милич

12.07.2015

Петровский

Зенит

Локомотив

1:1 (пен. — 4:2)

Смольников — Ньясс

23.07.2016

Локомотив

ЦСКА

Зенит

0:1

Маурисиу

14.07.2017

Локомотив

Спартак

Локомотив

2:1 (д.в.)

Луиз Адриану, Промес — Фернандеш

27.07.2018

Нижний Новгород

Локомотив

ЦСКА*

0:1 (д.в.)

Хосонов

06.07.2019

Динамо

Зенит

Локомотив

2:3

Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов

07.08.2020

ВЭБ Арена

Зенит

Локомотив*

2:1

Дзюба, Оздоев — Чорлука

* Вице-чемпион России.

С пятью победами «Зенит» приблизился к рекордсмену турнира ЦСКА, на счету которого семь титулов. А вот «Локомотив» армейцев обошел и установил новый рекорд. Правда, по поражениям. Железнодорожники, сыгравшие пятый за шесть лет матч за Суперкубок, пять раз начинали с неудачи. У ЦСКА четыре поражения, у «Зенита» и «Спартака» — по три. (Кирилл Бурдаков)

Все участники матчей за Суперкубок России

Клуб

Финалы

Победы

Поражения

ЦСКА

11

7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018)

4 (2003, 2010, 2011, 2016)

Зенит

8

5 (2008, 2011, 2015, 2016, 2020)

3 (2012, 2013, 2019)

Локомотив

8

3 (2003, 2005, 2019)

5 (2008, 2015, 2017, 2018, 2020)

Рубин

3

2 (2010, 2012)

1 (2009)

Спартак

4

1 (2017)

3 (2004, 2006, 2007)

Терек

1

-

1 (2005)

Ростов

1

-

1 (2014)

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