«Зенит», оформивший летом золотой дубль, обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России и продлил победную серию в 2020 году. Питерцы в пятый раз в истории выиграли трофей открытия сезона, впервые придя к успеху под руководством российского тренера. До Сергея Семака Суперкубок с «Зенитом» брали голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти (дважды) и португалец Андре Виллаш-Боаш.

Сине-бело-голубые выиграли третье из четырех суперкубковых противостояний с «Локо». В пользу зенитовцев заканчивались матчи в 2008 и 2015 годах, на счету красно-зеленых только прошлогодний успех. При этом питерцы стали первым за шесть лет чемпионов, которому удалось добиться победы в основное время. За эти годы матчи за Суперкубок трижды переходили в добавленное время, еще два раза фиксировалась победа обладателя Кубка.

Все матчи за Суперкубок России

Дата Стадион Чемпион Обладатель Кубка Счет Голы 08.03.2003 Локомотив Локомотив ЦСКА 1:1 (пен. — 4:3) Пименов — Ярошик 07.03.2004 Локомотив ЦСКА Спартак 3:1 (д.в.) Семак, Карвалью, Кириченко — Калиниченко 06.03.2005 Локомотив Локомотив Терек 1:0 Лоськов 01.03.2006 Лужники ЦСКА Спартак* 3:2 Жирков, Одиа, Жо — Титов, Моцарт 03.03.2007 Лужники ЦСКА Спартак* 4:2 Жо-2, Вагнер Лав, Игнашевич — Баженов, Торбинский 09.03.2008 Лужники Зенит Локомотив 2:1 Аршавин, Погребняк — Родолфу 07.03.2009 Лужники Рубин ЦСКА 1:2 (д.в.) Шаронов — Шемберас, Нецид 07.03.2010 Лужники Рубин ЦСКА 1:0 Бухаров 06.03.2011 Кубань Зенит ЦСКА 1:0 Ионов 14.07.2012 Металлург Зенит Рубин 0:2 Боккетти, Дядюн 13.07.2013 Олимп-2 ЦСКА Зенит* 3:0 Хонда-2, Игнашевич 26.07.2014 Кубань ЦСКА Ростов 3:1 Вернблум, Тошич, С.Думбья — Милич 12.07.2015 Петровский Зенит Локомотив 1:1 (пен. — 4:2) Смольников — Ньясс 23.07.2016 Локомотив ЦСКА Зенит 0:1 Маурисиу 14.07.2017 Локомотив Спартак Локомотив 2:1 (д.в.) Луиз Адриану, Промес — Фернандеш 27.07.2018 Нижний Новгород Локомотив ЦСКА* 0:1 (д.в.) Хосонов 06.07.2019 Динамо Зенит Локомотив 2:3 Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов 07.08.2020 ВЭБ Арена Зенит Локомотив* 2:1 Дзюба, Оздоев — Чорлука

* Вице-чемпион России.

С пятью победами «Зенит» приблизился к рекордсмену турнира ЦСКА, на счету которого семь титулов. А вот «Локомотив» армейцев обошел и установил новый рекорд. Правда, по поражениям. Железнодорожники, сыгравшие пятый за шесть лет матч за Суперкубок, пять раз начинали с неудачи. У ЦСКА четыре поражения, у «Зенита» и «Спартака» — по три. (Кирилл Бурдаков)

Все участники матчей за Суперкубок России