«Локомотив» — рекордсмен Суперкубка. По поражениям
«Зенит», оформивший летом золотой дубль, обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России и продлил победную серию в 2020 году. Питерцы в пятый раз в истории выиграли трофей открытия сезона, впервые придя к успеху под руководством российского тренера. До Сергея Семака Суперкубок с «Зенитом» брали голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти (дважды) и португалец Андре Виллаш-Боаш.
Сине-бело-голубые выиграли третье из четырех суперкубковых противостояний с «Локо». В пользу зенитовцев заканчивались матчи в 2008 и 2015 годах, на счету красно-зеленых только прошлогодний успех. При этом питерцы стали первым за шесть лет чемпионов, которому удалось добиться победы в основное время. За эти годы матчи за Суперкубок трижды переходили в добавленное время, еще два раза фиксировалась победа обладателя Кубка.
Все матчи за Суперкубок России
|
Дата
|
Стадион
|
Чемпион
|
Обладатель Кубка
|
Счет
|
Голы
|
08.03.2003
|
Локомотив
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
1:1 (пен. — 4:3)
|
Пименов — Ярошик
|
07.03.2004
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
Спартак
|
3:1 (д.в.)
|
Семак, Карвалью, Кириченко — Калиниченко
|
06.03.2005
|
Локомотив
|
Локомотив
|
Терек
|
1:0
|
Лоськов
|
01.03.2006
|
Лужники
|
ЦСКА
|
Спартак*
|
3:2
|
Жирков, Одиа, Жо — Титов, Моцарт
|
03.03.2007
|
Лужники
|
ЦСКА
|
Спартак*
|
4:2
|
Жо-2, Вагнер Лав, Игнашевич — Баженов, Торбинский
|
09.03.2008
|
Лужники
|
Зенит
|
Локомотив
|
2:1
|
Аршавин, Погребняк — Родолфу
|
07.03.2009
|
Лужники
|
Рубин
|
ЦСКА
|
1:2 (д.в.)
|
Шаронов — Шемберас, Нецид
|
07.03.2010
|
Лужники
|
Рубин
|
ЦСКА
|
1:0
|
Бухаров
|
06.03.2011
|
Кубань
|
Зенит
|
ЦСКА
|
1:0
|
Ионов
|
14.07.2012
|
Металлург
|
Зенит
|
Рубин
|
0:2
|
Боккетти, Дядюн
|
13.07.2013
|
Олимп-2
|
ЦСКА
|
Зенит*
|
3:0
|
Хонда-2, Игнашевич
|
26.07.2014
|
Кубань
|
ЦСКА
|
Ростов
|
3:1
|
Вернблум, Тошич, С.Думбья — Милич
|
12.07.2015
|
Петровский
|
Зенит
|
Локомотив
|
1:1 (пен. — 4:2)
|
Смольников — Ньясс
|
23.07.2016
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
Зенит
|
0:1
|
Маурисиу
|
14.07.2017
|
Локомотив
|
Спартак
|
Локомотив
|
2:1 (д.в.)
|
Луиз Адриану, Промес — Фернандеш
|
27.07.2018
|
Нижний Новгород
|
Локомотив
|
ЦСКА*
|
0:1 (д.в.)
|
Хосонов
|
06.07.2019
|
Динамо
|
Зенит
|
Локомотив
|
2:3
|
Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов
|
07.08.2020
|
ВЭБ Арена
|
Зенит
|
Локомотив*
|
2:1
|
Дзюба, Оздоев — Чорлука
* Вице-чемпион России.
С пятью победами «Зенит» приблизился к рекордсмену турнира ЦСКА, на счету которого семь титулов. А вот «Локомотив» армейцев обошел и установил новый рекорд. Правда, по поражениям. Железнодорожники, сыгравшие пятый за шесть лет матч за Суперкубок, пять раз начинали с неудачи. У ЦСКА четыре поражения, у «Зенита» и «Спартака» — по три. (Кирилл Бурдаков)
Все участники матчей за Суперкубок России
|
Клуб
|
Финалы
|
Победы
|
Поражения
|
ЦСКА
|
11
|
7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018)
|
4 (2003, 2010, 2011, 2016)
|
Зенит
|
8
|
5 (2008, 2011, 2015, 2016, 2020)
|
3 (2012, 2013, 2019)
|
Локомотив
|
8
|
3 (2003, 2005, 2019)
|
5 (2008, 2015, 2017, 2018, 2020)
|
Рубин
|
3
|
2 (2010, 2012)
|
1 (2009)
|
Спартак
|
4
|
1 (2017)
|
3 (2004, 2006, 2007)
|
Терек
|
1
|
-
|
1 (2005)
|
Ростов
|
1
|
-
|
1 (2014)