«Локомотив» отреагировал на отсутствие троих игроков в заявке «Зенита»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отсутствие в заявке «Зенита» Дениса Терентьева, Алексея Сутормина и Даниила Шамкина в матче за Олимп — Суперкубок России. Ранее появилась информация, что в питерском клубе вспышка коронавирус.

— Ничего не могу сказать, — сказал он. — До игры говорили с Медведевым, он сказал, что единственный проблемный человек был изолирован. Это должно отслеживаться РФС, РПЛ, регламент должен соблюдаться. Когда мы принимали решение об отказе переноса матчей, мы делали это, чтобы во всех регионах страны были одинаковые меры, соответствующие требованиям Роспотребнадзора. Иначе будет очень непонятный чемпионат. Исход будет решаться не на поле, а в медицинских кабинетах или в кабинетах менеджеров. (Севастиан Терлецкий)

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