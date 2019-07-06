"Локо" показал раздевалку перед матчем с "Зенитом"

"Локомотив" показал свою раздевалку перед матчем Олимп-Суперкубка России с "Зенитом".

Москвичи и питерцы сыграют в Москве на "ВТБ Арене". Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

"Зенит" - "Локомотив": Олимп-Суперкубок России, 6 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)