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Сегодня, 14:20

Леонид Федун отреагировал на заявление «Спартака» о матче за Суперкубок с «Зенитом»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление клуба о матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Ну, мы свое заявление сейчас сделали, больше добавить мне нечего», — сказал Федун «СЭ».

Ранее, 22 июня, красно-белые заявили, что не станут бойкотировать матч за Суперкубок.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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