Леонид Федун отреагировал на заявление «Спартака» о матче за Суперкубок с «Зенитом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление клуба о матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Ну, мы свое заявление сейчас сделали, больше добавить мне нечего», — сказал Федун «СЭ».

Ранее, 22 июня, красно-белые заявили, что не станут бойкотировать матч за Суперкубок.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.