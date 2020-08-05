Кто будет судить матч за Суперкубок? Главный кандидат — один известный футбольный чиновник
11:44
Как стало известно «СЭ», арбитром матча за Олимп-Суперкубок России, в котором 7 августа сыграют «Зенит» и «Локомотив», назначат 41-летнего Михаила Вилкова.
В недавнем прошлом судья ФИФА — один из самых опытных действующих рефери. В его активе 166 игр в чемпионатах страны. Судейство он сочетает с работой чиновника. Вилков много лет возглавлял комитет по мини-футболу федерации футбола Нижегородской области. А в марте этого года был единогласно избран президентом федерации футбола Нижнего Новгорода. (Александр Бобров)
Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Опрос
проголосовало: 655Все опросы
«Зенит» или «Локомотив»: кто выиграет Суперкубок-2020?
Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...