«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России в субботу, 12 июля. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.

12 июля, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)

«Краснодар» является чемпионом России. В сезоне-2024/2025 «быки» впервые в истории РПЛ завоевали золотые медали.

ЦСКА — обладатель Кубка России. В решающем матче красно-синие обыграли по пенальти «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3).

Обладателем Суперкубка России является «Зенит». 13 июля 2024 года клуб из Санкт-Петербурга переиграл «Красндар» (4:2).