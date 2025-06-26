Футбол
26 июня, 18:00

«Краснодар» — ЦСКА: дата и место проведения матча Суперкубка России

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России 12 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России в субботу, 12 июля. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.
12 июля, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Краснодар
0:1
ЦСКА

«Краснодар» является чемпионом России. В сезоне-2024/2025 «быки» впервые в истории РПЛ завоевали золотые медали.

ЦСКА — обладатель Кубка России. В решающем матче красно-синие обыграли по пенальти «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3).

Обладателем Суперкубка России является «Зенит». 13 июля 2024 года клуб из Санкт-Петербурга переиграл «Красндар» (4:2).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка России. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — ЦСКА отслеживайте в нашем матч-центре.
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Суперкубок России 2025 «Краснодар» — ЦСКА
Акинфеев обратился к Гинеру после победы ЦСКА в Суперкубке России
Матеус Алвес: «Я пришел в ЦСКА, и мы стали чемпионами, лучше и быть не могло!»
Первый титул в ЦСКА — у Челестини. И 23-й — у Акинфеева!
Газзаев поздравил ЦСКА и Акинфеева с победой в матче за Суперкубок: «Краснодар» не убедил»
Рекордсмен Акинфеев, точный удар Дивеева, душ для Кисляка: ЦСКА взял Суперкубок
Двадцать третий трофей Акинфеева! И победный мяч Дивеева, которого в начале игры могли удалить
