«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России 12 июля
«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России в субботу, 12 июля. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.
«Краснодар» является чемпионом России. В сезоне-2024/2025 «быки» впервые в истории РПЛ завоевали золотые медали.
ЦСКА — обладатель Кубка России. В решающем матче красно-синие обыграли по пенальти «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3).
Обладателем Суперкубка России является «Зенит». 13 июля 2024 года клуб из Санкт-Петербурга переиграл «Красндар» (4:2).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка России. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — ЦСКА отслеживайте в нашем матч-центре.
