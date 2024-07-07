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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 07:18

Кордоба, Кастаньо и Оласа не сыграют за «Краснодар» в Суперкубке России против «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
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Колумбийские игроки «Краснодара» Кевин Кастаньо и Джон Кордоба, а также уругваец Лукас Оласа не смогут сыграть в OLIMPBET Суперкубке России против «Зенита».

Трое футболистов вышли со своими сборными в полуфинал Кубка Америки: Колумбия и Уругвай сыграют между собой 11 июля, матч за третье место пройдет 14 июля, финал — 15 июля.

Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля в Волгограде и начнется в 20:30 мск.

Иван Кордоба
ФК Зенит
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
Лукас Оласа
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