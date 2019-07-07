04:46 | Футбол — Олимп - Суперкубок России

Коломейцев признался, что еще не набрал форму

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Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после матча на Суперкубок России с "Зенитом" (3:2) сказал, что еще не набрал форму после травмы.

— Вы пропустили больше года. Как самочувствие?

— Хорошее самочувствие, очень хорошее, - цитируют Коломейцева "Известия". - Рад, что вернулся на поле. Постарался отработать на максимуме то игровое время, которое получил.

— Уже набрали форму?

— Я думаю, нет. Все-таки очень долго не играл. Набрать форму можно только через матчи.

Зенит - Локомотив

 

Дополнительная информация

https://iz.ru/896802/aleksei-fomin/kogda-zenit-zabil-vtoroi-gol-situatciia-stala-nervnoi

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