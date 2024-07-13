Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 22:02

Клаудиньо ушел в подтрибунное помещение сразу после замены в матче за OLIMPBET Суперкубок России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в недовольстве отправился на замену в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара».

Бразилец был заменен на 62-й минуте. Вместо него на поле вышел аргентинец Густаво Мантуан. Клаудиньо не стал пожимать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку и сразу отправился в подтрибунное помещение.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо этим летом может перейти во «Фламенго».

Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
4:2
Краснодар
Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
0
Читайте также
Серена Уильямс высмеяла Шарапову в песне на церемонии ESPN
В Бельгии отказываются проводить матч Лиги наций с Израилем
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Динамо» вышло на заокеанский рынок, ЦСКА отпустил перебежчика в «Юту». Главные трансферные новости КХЛ на 13 июля
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Краснодар»: Глушенков оформил дубль

«Зенит» — «Краснодар»: Смолов забил второй гол краснодарцев

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости