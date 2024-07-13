Клаудиньо ушел в подтрибунное помещение сразу после замены в матче за OLIMPBET Суперкубок России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в недовольстве отправился на замену в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара».

Бразилец был заменен на 62-й минуте. Вместо него на поле вышел аргентинец Густаво Мантуан. Клаудиньо не стал пожимать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку и сразу отправился в подтрибунное помещение.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо этим летом может перейти во «Фламенго».