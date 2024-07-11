Клаудиньо тренируется с «Зенитом» перед матчем с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо тренируется с командой перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром».

11 июля сообщалось, что питерский клуб близок к трансферу 27-летнего игрока во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что предложение по бразильцу есть.

В сезоне-2023/24 Клаудиньо сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.