Клаудиньо не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не стал отвечать на вопрос о своем будущем после матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).

В прошедшей встрече бразилец был заменен на 62-й минуте, после чего в недовольстве отправился в подтрибунное помещение.

«Остаюсь ли в «Зените»? Не могу говорить об этом», — приводит слова Клаудиньо Sport24.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 30 матчей за сине-бело-голубых в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.