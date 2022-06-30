Кипелов не сможет выступить на Суперкубке России из-за концерта в другом городе

Евгений Одинцов, менеджер музыканта Валерия Кипелова, сообщил, что исполнители не сможет выступить на Суперкубке России из-за концерта в другом городе.

«Некоторые время назад был разговор, чтобы выступить на стадионе, речь шла про 9 июля. Но в этот день мы выступаем в другом городе — в Курганской области, соответственно, на стадионе выступления не будет», — приводит слова Одинцова match.tv.

Ранее сообщалось, что певица МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Она споет песню «Знаешь ли ты». Также перед игрой выступит группа «Ленинград», которая исполнит композицию «В Зените».

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля, начало — в 19.00 (мск).