Кикнадзе удивлен молчанием фанатов "Локомотива" в матче с "Зенитом"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - сказал, что его удивило молчание фанатов команды в матче за Олимп-Суперкубок России против "Зенита" (3:2). Фанаты не поддерживали команду первые 35 минут.

- Это удивило, я не знаю, в чем дело, буду узнавать, - цитирует Кикнадзе ТАСС. - Я до игры не знал, что они будут молчать. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что ребятам легче играть, когда идет поддержка, тем более такая, какая есть у нас на трибунах.

В составе победителей дубль сделал Алексей Миранчук, еще один мяч в активе Федора Смолова. У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун.