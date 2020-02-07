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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Суперкубок России

Казань претендует на проведение Суперкубка России в 2021 году

14:40

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Олимп-Суперкубок России в 2021 году может пройти в Казани.

— Буквально вчера встречались с руководством РФС, — приводит слова Леонова «РИА Новости». — Приняли решение, что будем прорабатывать возможность проведения в Казани Суперкубка России в 2021 году.

Ранее появилась информация, что Суперкубок России-2020 может пройти в Саранске.

Из 17 розыгрышей Суперкубка России 11 были сыграны в Москве. Дважды матч проводился в Краснодаре, по разу — в Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200207/1564399172.html

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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