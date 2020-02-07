Казань претендует на проведение Суперкубка России в 2021 году

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Олимп-Суперкубок России в 2021 году может пройти в Казани.

— Буквально вчера встречались с руководством РФС, — приводит слова Леонова «РИА Новости». — Приняли решение, что будем прорабатывать возможность проведения в Казани Суперкубка России в 2021 году.

Ранее появилась информация, что Суперкубок России-2020 может пройти в Саранске.

Из 17 розыгрышей Суперкубка России 11 были сыграны в Москве. Дважды матч проводился в Краснодаре, по разу — в Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.