Кассьерра о победе в матче за Суперкубок: «Этот титул, в первую очередь, для болельщиков «Зенита»

Кассьерра поздравил болельщиков с победой над «Спартаком» в матче за Суперкубок

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

«Очень рад и счастлив, потому что совсем недавно присоединился к команде. В таком матче удалось выйти на поле, забить и помочь команде одержать победу. Первый трофей в «Зените» — все классно. Главное, что команда победила. Я очень рад.

Этот титул, в первую очередь, для болельщиков «Зенита». Я знаю, как много людей поддерживает клуб. Жаль, что не все желающие смогли попасть, но это будет, наверное, в первую очередь, для них. Поздравляем их с победой!» - приводит слова Кассьерры пресс-служба команды.

Кассьерра забил в матче за Суперкубок России против «Спартака» — 4:0. Игра против «Спартака» стала для него первой официальной в составе «Зенита».