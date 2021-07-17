Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Локомотива».

«Думаю, все отлично. Самое главное, все готовы, все в хорошем настроении ждут, когда начнется сезон. И все хотят выиграть первый трофей в Калининграде! Матч за Суперкубок — серьезная игра за титул. Не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной. Трофей — это всегда трофей. А в начале сезона — еще и позитивные эмоции на весь чемпионат», — приводит слова Караваева официальный сайт клуба.

Суперкубок России пройдет 17 июля в Калининграде и начнется в 19:00 мск.