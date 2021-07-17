Караваев: «Матч за Суперкубок — серьезная игра за титул. Не понимаю, кто относится к ней как к выставочной»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Локомотива».
«Думаю, все отлично. Самое главное, все готовы, все в хорошем настроении ждут, когда начнется сезон. И все хотят выиграть первый трофей в Калининграде! Матч за Суперкубок — серьезная игра за титул. Не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной. Трофей — это всегда трофей. А в начале сезона — еще и позитивные эмоции на весь чемпионат», — приводит слова Караваева официальный сайт клуба.
Суперкубок России пройдет 17 июля в Калининграде и начнется в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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