Как Аршавин сломал карьеру кандидату в сборную России. РПЛ напомнила о Суперкубке России-2008

Российская премьер-лига в официальном Twitter опубликовала обзор матча за Суперкубок России-2008. В нем сошлись чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив».

? Незабываемый гол Аршавина, классные удары Родолфо и Погребняка, страсти на поле и за его пределами — всё это в обзоре битвы за Суперкубок России 2008! ?



Кто был на трибунах в тот день или смотрел игру по телевизору? ??#ОлимпСуперкубок #ЗенитЛоко pic.twitter.com/F7uD79E4W8 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 4, 2020

Игра завершилась победой «Зенита» 2:1. В составе сине-бело-голубых отличилсь Андрей Аршавин и Павел Погребняк, у «Локо» забил Родолфу.

Самым запоминающимся моментом стал чудовищный ляп голкипера «Локо» Ивана Левенца. В первом тайме голкипер попытался выбить мяч из штрафной и выпустил его из рук, не заметив находившегося за спиной Аршавина. Капитан сборной России перехватил мяч и поразил ворота Левенца, проводившего первый официальный матч за «Локо» после перехода из «Амкара».

В Перми Левенец был первым номером и даже считался одним из кандидатов в сборную России. В «Локо» он после ляпа в игре за Суперкубок отыграл первую половину сезона-2008, после чего проиграл конкуренцию Ивану Пелиццоли и Мареку Чеху. В «Локо» Левенец числился в сезоне-2009, но не провел ни одного матча за основу, после чего завершил профессиональную карьеру в 29 лет и выступал исключительно на любительском уровне.

В Олимп-Суперкубке России-2020 встретятся те же соперники: чемпион и обладатель Кубка «Зенит» сыграет с вице-чемпионом «Локомотивом». Встреча состоится в пятницу, 7 августа.