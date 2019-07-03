Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для "Зенита"

Капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович заявил, что после летних сборов сине-бело-голубые готовы достаточно, чтобы побороться за трофей. В субботу питерская команда встретится с "Локомотивом" в матче за Суперкубок.
– Для вас этот матч – выставочный или за трофей, который важен?
– Это очень важная игра для нас. Конечно, все играют за трофеи, все хотят побеждать. Последние две недели мы очень хорошо поработали, серьезно готовимся к этой встрече.
– Расскажите, как проходили сборы, насколько были они тяжелые.
– У нас было две группы футболистов – те, кто завершил сезон раньше, успели отдохнуть, а также сборники, которые отдохнули меньше. Последние две недели мы упорно работали вместе. Не скажу, что готовы на сто процентов, но достаточно, чтобы побороться за трофей.
– Насколько нынешние сборы отличались от предыдущих, учитывая Лигу чемпионов?
– Летняя предсезонка в целом похожа одна на другую. У нас будет достаточное количество матчей перед Лигой чемпионов. В первую очередь важно хорошо начать чемпионат.
– Статус чемпионов России – это дополнительное давление или преимущество?
– На нас всегда должно быть давление, мы должны доказать себе, на каком уровне находимся. Мотивация должна быть еще больше, мы обязаны показывать себя на всех тренировках и играх. (Официальный сайт "Зенита")
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-03-branislav-ivanovich-my-gotovy-dostatochno-chtoby-poborotsya-za-trofey-.htm