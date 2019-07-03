Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для "Зенита"

Капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович заявил, что после летних сборов сине-бело-голубые готовы достаточно, чтобы побороться за трофей. В субботу питерская команда встретится с "Локомотивом" в матче за Суперкубок.

– Для вас этот матч – выставочный или за трофей, который важен?

– Это очень важная игра для нас. Конечно, все играют за трофеи, все хотят побеждать. Последние две недели мы очень хорошо поработали, серьезно готовимся к этой встрече.

– Расскажите, как проходили сборы, насколько были они тяжелые.

– У нас было две группы футболистов – те, кто завершил сезон раньше, успели отдохнуть, а также сборники, которые отдохнули меньше. Последние две недели мы упорно работали вместе. Не скажу, что готовы на сто процентов, но достаточно, чтобы побороться за трофей.

– Насколько нынешние сборы отличались от предыдущих, учитывая Лигу чемпионов?

– Летняя предсезонка в целом похожа одна на другую. У нас будет достаточное количество матчей перед Лигой чемпионов. В первую очередь важно хорошо начать чемпионат.

– Статус чемпионов России – это дополнительное давление или преимущество?

– На нас всегда должно быть давление, мы должны доказать себе, на каком уровне находимся. Мотивация должна быть еще больше, мы обязаны показывать себя на всех тренировках и играх. (Официальный сайт "Зенита")